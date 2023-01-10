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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب إنترلوك لـ52 شارعا.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بالعياط

إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال التطوير للوقوف علي نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بمدينة العياط. جاء ذلك ضمن جولات النائب المكثفة بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة كافة المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع ومتابعة أعمال التطوير ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ الفعلية بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنجاز ونهو الأعمال في التوقيتات المقررة.
حيث تفقد نائب محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٥٢ شارع بمتفرعات شارع محمد فؤاد أبوهميلة بمدينة العياط موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال .
كما تابع نائب محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمدينة العياط مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.
واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد. 
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية لمبنى السوق الجديد والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال. 
رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية، المهندس محمود فؤاد رئيس مركز العياط، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة ومسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة المشروعات الخدمية مدينة العياط مشروع السوق الحضاري

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