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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

صدى البلد

كثير من الناس يفوتهم الصلاة ولا يعرفون كيف يؤدوا الحاضرة أولاً أم الفائتة؟، الأهم أن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة 

 إن شق عليك القضاء اقتصر فيه على قراءة الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، اقض بالليل تحسب لك قضاء وقيام ليل. 

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كيفية قضاء الصلوات الفائتة

طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

وقال أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له  : لو لم يعرف المصلي، الصلوات الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.

وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يوميّة متكررّة، يشحن بها العبد همّته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إِنَّني أَنَا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا أَنا فَاعبُدني وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكري.

الترتيب أولى بمعنى ان تصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا استيقظت مثلا عند اذان صلاة العشاء واردت ان تلحق بالجماعة في المسجد فلك ان تفعل ذلك وتذهب الى المسجد وتصلي العشاء ثم تعود للمنزل وتصلي باقي الصلوات بترتيبها دون ان تضطر لإعادة صلاة العشاء التي صليتها جماعة، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية. 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة كيفية قضاء الصلوات الفائتة

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