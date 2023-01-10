للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

كثير من الناس لا يعرفون أسماء العشرة المبشرين بالجنة، أو يعرف البعض منهم ثلاث او اربع أسماء ولا يعرف الأخرين، إلا أن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكره لحفظ أسماء الصحابة العشر المبشرين بالجنة، خاصة الذين يخشون ان تتلفت منهم تلك الأسماء سواء كان حفظها لأمر شرعى او تعليمى بمنهج دراسى.

أسماء العشرة المبشرين بالجنة

وفى وصف تلك الطريقة نجد انه تم تقسيم تلك الأسماء الى 4 مجموعات تشترك كل مجموعة فى الحرف الأول كالتالى

- المجموعة الأولى 4 أسماء يشتركون في الحرف الأول وهو “العين” وهم (عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان ، على بن ابى طالب ، عبد الرحمن بن عوف).

-المجموعة الثانية 3 أسماء يشتركون في الحرف الأول وهو "الألف" وهم ( أبو بكر الصديق، أبو عبيدة بين الجراح، الزبير بين العوام).

-المجموعة الثالثة اسمين يشتركون في الحرف الأول وهو "السين" وهم (سعد بن ابى وقاص، سعيد بن زيد) .

-المجموعة الرابعة والأخيرة وهو إسم واحد يبدأ بحرف :"الطاء" وهو (طلحة بن عبيد الله) ليصيح مجموع الأسماء المبشرين بالجنة عشر أسماء .

العشرة المبشرين بالجنة

المبشرات بالجنة من النساء

1- أولهنّ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ فيقول ( اقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب) رواه البخاري ومسلم .

2- السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لها النبي ﷺ (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة) رواه مسلم وفي رواية لغيره (سيدة نساء أهل الجنة ) .

3- الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله عنها قال عنها ﷺ (دخلتُ الجنة فسمعت خشفةً بين يدي فإذا هي العـميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك )، هذه الصحابيّة قالت حينما هاجر النبي ﷺ للمدينة المنوّرة وخرج المسلمون لاستقباله فرحا بقدومه وقد أهدوا إليه هدايا كثيرة ابتهاجا بحلوله بينهم فلم تجد العـميصاء بنت ملحان شيئا تهديه لرسول الله لشدّة فقرها فأهدته ولدها أنس بن مالك ليكون له خادما ملازما طيلة حياته .

4- المرأة السوداء و اسمها (أم زفر) رضي الله عنها حيث جاءت إلى رسول الله ﷺ وقالت له يا رسول الله إني امرأة أصرع فادع الله لي، فقال أتصبرين ولك الجنة؛ قالت نعم ولكن ادع الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. رضي الله عنها بشرت بالجنة لصبرها على قدر الله .

5- أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وهي خالة سيدنا انس بن مالك رضي الله عنهم وجاءت بشارتها بالجنه عندما قال الرسول ﷺ ( أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ) أي وجبت لهم الجنه قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم .

6- أم عمارة نسيبه بنت كعب الأنصاريه رضي الله عنها وجاءت بشارتها بالجنه يوم احد عندما صمدت هي و ولدها عند رسول الله ﷺ، فقال الرسولﷺ( اللهم إجعلهم رفقائي في الجنة) .

7- الربيع بنت معوّذ رضي الله عنها هي من نساء الانصار وهي إحدى المرأتين اللتين بايعتا الرسول بيعة الرضوان جاءت بشارتها بالجنة في قول الرسول ﷺ ( لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ) .

8- سميّة بنت خياط رضي الله عنها اول شهيدة في الاسلام وزوجة ياسر بن عامر الشهيد الصابر الموحد و أم الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهم جاءت بشارتهما بالجنه في قول الرسول ﷺ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنه .

9- السيّدة عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط، قال تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله ﷺ: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران".