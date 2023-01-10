عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

في سلوك غريب، وثق مقطع فيديو قيام امرأة بارتداء زي شبح لتخويف زوار قصر تاريخي في راجاستان بـ الهند.

نشرت امرأة تدعى «بريشا» المقطع على تويتر وكتبت: "ترتدي زي المونجوليكا لإخافة سكان بهاراتبور، وهكذا سارت الأمور."

حصد المقطع أكثر من 50 ألف مشاهدة، كانت المرأة تلف حول جسدها ملاءة بيضاء وتضع شعر مستعار على رأسها.

رعب في الهند

وقد انضم إليها عدد قليل من أصدقائها وهم يتجولون لإخافة الناس في قصر هافيلي الأثري في بهاراتبور بـ الهند.

كانت المرأة تقف في الزوايا المظلمة، وتظهر فجأة أمام أناس غافلين لا يتوقعون رؤية شبح.

بينما حاول البعض دفعها بعيدًا، هرب معظمهم بعد أن أرعبتهم.

https://twitter.com/prishafknwalia/status/1612170739968532481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612170739968532481%7Ctwgr%5Ebe686b55658225e16df7be3ebd5e693e64910c18%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Findianexpress.com%2Farticle%2Ftrending%2Ftrending-in-india%2Fwoman-dresses-up-as-monjulika-to-scare-visitors-of-rajasthan-haveli-8373405%2F