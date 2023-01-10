عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحصين نبوي قبل النوم .. ينير لك ما تخشاه فلا تغفله

تحصين قبل النوم
تحصين قبل النوم

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن تحصين نبوي عظيم قبل النوم.

تحصين نبوي عظيم قبل النوم

ولفت مرزوق إلى أهمية قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر، مشيراً إلى أن يقرأ المسلم قبل النوم سورة الملك ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) الخ السورة، مستدلاً بما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ) سنن الترمذي 

كما جاء عن عبدالله بن مسعود قال ( من قرأ [ تبارك الذي بيده الملك ] كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطيب ) السنن الكبرى للنسائي.

فيما ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ( يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، فتقول رجلاه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه، فيقول : ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه، فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل . كان يقرأ بي سورة الملك. قال : فهي المانعة تمنع من عذاب القبر) المستدرك للحاكم.

وشدد الداعية الإسلامي أنه يتضح لنا مما سبق أن قراءة سورة الملك كل ليلة يمنع الله تعالى بها عن صاحبها عذاب القبر، بالإضافة إلى ثواب التلاوة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحافظوا على هذا التحصين العظيم كل ليلة.

سورة الملك بعد صلاة العشاء

وتعد قراءة سورة الملك بعد صلاة العشاء، إحدى السنن النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي داوم عليها وأوصى بها، وحيث ورد في سورة الملك بعد صلاة العشاء الكثير من الوصايا النبوية الشريفة، والتي توضح أن فضل سورة الملك بعد صلاة العشاء عظيم، خاصة أن فضلها يصاحبك من دخول القبر ويظل معك في الحساب إلى أن يصل بك إلى باب الجنة، وهي الفترة التي يتركك فيها الجميع ويتخلون عنك.

وجاء في فضل سورة الملك أنها من أذكار ما قبل النوم وسنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ".

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :(إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك).

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، في فضل سورة الملك أن قراءة سورة الملك قبل النوم، لها فوائد كثيرة، ويثاب عليها المسلم ويأخذ الأجر الوفير.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، إن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ".

تحصين نبوي الدكتور مختار مرزوق جامعة الأزهر تمنع عن صاحبها عذاب القبر المانعة قراءة سورة الملك السنن النبوية فضل سورة الملك بعد صلاة العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

كتاكيت على بطاقة التموين.. حل جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

بكلمات مؤثرة.. علي جمعة ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الجفري: تطاول السفهاء على مقام الشعراوي يزيد محبة الله له في القلوب

طلبت امرأة الخلع لتتزوج بآخر .. فما الحكم ؟ عالم أزهري يجيب

أديت زكاتي فهل تعوض ما نقص من صلوات ؟ داعية يجيب

باقٍ 70 يوما على رمضان.. دعاء و3 وصايا للاستعداد له لا تغفلها

أعُطينا ستاً وفُضلنا بسبع..زين العابدين "السجاد" في مولده..إلى مكارم هذا ينتهي الكرم‏

مفاتيح الرزق الواسع .. أدركها بـ آية و4 كلمات قبل الظهيرة

ترشيحاتنا

الصحة: لا توجد شهادات فحص جديدة للمقبلين على الزواج.. فيديو

منافس الأهلي في كأس العالم يكشف حقيقة الانسحاب من البطولة

517 مليون جنيه ديون.. ميدو يعلن بالمستندات والتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة

كولر كلمة السر| أول تعليق من ميدو على صفقة مروان عطية للأهلي

الشرطة البرازيلية تستجوب 1000 محتجز بعد أعمال الشغب في العاصمة

بيان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن خليفة أيمن الظواهري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

فيديو

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

كتاكيت على بطاقة التموين.. حل جديد لمواجهة أزمة الدواجن والبيض

معندناش وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة تنتقد ياسمين عز

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ