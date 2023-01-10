تحصين نبوي قبل النوم .. ينير لك ما تخشاه فلا تغفله

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن تحصين نبوي عظيم قبل النوم.

تحصين نبوي عظيم قبل النوم

ولفت مرزوق إلى أهمية قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر، مشيراً إلى أن يقرأ المسلم قبل النوم سورة الملك ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) الخ السورة، مستدلاً بما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ) سنن الترمذي

كما جاء عن عبدالله بن مسعود قال ( من قرأ [ تبارك الذي بيده الملك ] كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطيب ) السنن الكبرى للنسائي.

فيما ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ( يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، فتقول رجلاه ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه، فيقول : ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه، فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل . كان يقرأ بي سورة الملك. قال : فهي المانعة تمنع من عذاب القبر) المستدرك للحاكم.

وشدد الداعية الإسلامي أنه يتضح لنا مما سبق أن قراءة سورة الملك كل ليلة يمنع الله تعالى بها عن صاحبها عذاب القبر، بالإضافة إلى ثواب التلاوة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحافظوا على هذا التحصين العظيم كل ليلة.

سورة الملك بعد صلاة العشاء

وتعد قراءة سورة الملك بعد صلاة العشاء، إحدى السنن النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي داوم عليها وأوصى بها، وحيث ورد في سورة الملك بعد صلاة العشاء الكثير من الوصايا النبوية الشريفة، والتي توضح أن فضل سورة الملك بعد صلاة العشاء عظيم، خاصة أن فضلها يصاحبك من دخول القبر ويظل معك في الحساب إلى أن يصل بك إلى باب الجنة، وهي الفترة التي يتركك فيها الجميع ويتخلون عنك.

وجاء في فضل سورة الملك أنها من أذكار ما قبل النوم وسنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ".

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :(إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك).

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، في فضل سورة الملك أن قراءة سورة الملك قبل النوم، لها فوائد كثيرة، ويثاب عليها المسلم ويأخذ الأجر الوفير.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، إن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ".