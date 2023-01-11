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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باستخدام الرقم القومي.. نكشف كيفية دفع المصروفات الدراسية لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي الحالى عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب بكافة المرحل الدراسية  "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبئ عليهم .


وأعلنت جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الملتحقين بها بكافة الكليات سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق احدي الخدمات الالكترونية  الاتية :  " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "


ونوهت إدارة الجامعة أن السداد يتم عن طريق كود دفع المصروفات الدراسية الخاص بكل طالب ، و يتم استخراج هذا الكود عن طريق إدارة شئون الطلاب  بالكلية الملتحق بها ، أو يتم الحصول عليه الكترونيا عن طريق موقع الجامعة .

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و كشفت الجامعة انه يتم الحصول على كود الدفع بأستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب ، و بعد ذالك يتم التوجه لاحدي الخدمات الالكترونية و تحديد خدمة دفع المصروفات الدراسية و ادخال الكود الخاص بكل طالب بجامعة حلوان ، ثم سداد المبلغ المعلن للمصروفات ، و يتم التأكد من عملية الدفع عن طريق خدمة الفاتورة الالكترونية الخاص بموقع الجامعة فيمكن للطالب بأستخدام الرقم القومي الخاص به بعد اتمام عملية الدفع مراجعة الموقع و الاطلاع على الفواتير الخاص بالمصروفات الدراسية المدفوعة 

الفاتورة الالكترونية العام الدراسي جامعة حلوان Jobs Education

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