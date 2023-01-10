أمطار رعدية.. تحذيرات من الأرصاد لـ المواطنين بشأن حالة الطقس| فيديو

أكد دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون مستقر نسبيا على أغلب أنحاء الجمهورية، ولكن سيكون هناك شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح المبكرة.

وأوضح محمود الميقاتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن درجات الحرارة المتوقع على القاهرة 19 درجة مئوية، ولكن الفترات المسائية سيكون هناك منتخفض جوي يسيؤثر بدرجات الحرارة حتى ساعات صباح يوم الخميس.

الأرصاد .. فرص سقوط أمطار

وتابع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،سيكون هناك فرصة سقوط أمطار رعدية على ألسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري يوم الخميس.