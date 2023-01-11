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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| باستخدام الرقم القومي.. نكشف كيفية دفع المصروفات الدراسية لطلاب جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


بأستخدام ارقم القومي .. نكشف كيفية دفع المصروفات الدراسية لطلاب جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي الحالى عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب بكافة المرحل الدراسية  "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبئ عليهم .

 

حتى 15 فبراير.. تفاصيل التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفاره سلطنة بروناى دار السلام  عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023 ـ 2024.

 

اتحاد الطلاب هندسة القاهرة تُعلن عن  عمل معرض وورش فنية بكرنفال زايد."

 تُعلن اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد


سؤال في امتحان يثير الجدل على السوشيال ميديا ..شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تدعي أنها من امتحان بكلية الزراعة جامعة كفر الشيح .
 قافلة طبية متخصصة بجامعة القاهرة لعلاج أسنان هيئة التدريس

تطلق جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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