بعد زيارة وزيرة خارجية ألمانيا.. قصف روسي عنيف على خاركيف

أعلن حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت خاركوف بشكل مكثف بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للمدينة.

وقامت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية، اليوم الثلاثاء، ووعدت بمزيد من الأسلحة بالإضافة إلى دعم ملموس للمساعدة في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان قبل اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أعربت بيربوك عن دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين الذين يعيشون في ظل الغزو الروسي وظروف الشتاء القاسية.

وقالت: "هذه المدينة هي رمز للجنون المطلق للحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا والمعاناة التي لا تنتهي التي يواجهها الناس كل يوم ، وخاصة هنا في شرق البلاد".

وأضافت أنه من المهم عدم إغفال مكانة أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "لهذا السبب أود أيضا أن أتحدث عن التقدم المحرز في عملية الانضمام".