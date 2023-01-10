ألمانيا: ندين الهجمات الروسية على خاركيف ونتعهدد بمساعدات جديدة لأوكرانيا

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة "خاركيف" الواقعة شرقي أوكرانيا، الهجمات الروسية على المدينة، وأعربت عن دعمها وتضامنها مع الشعب الأوكراني.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والسفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف رافقا بيربوك خلال رحلتها، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا من بينها مولدات كهربائية وأغطية، علاوة على المزيد من شحنات الأسلحة.

تأتي هذا الزيارة في أعقاب قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات "ماردر" المدرعة.. فيما دعا بعض الساسة الألمان إلى تزويد أوكرانيا بدبابات قتال من طراز "ليوبارد 2" وهو الطلب الذي استبعدت الحكومة الألمانية حتى الآن القيام به.