سبب ابتعاده عن الساحة الفنية..أحمد فرحات: مبخبطش على حد وعندي عزة نفس..فيديو

أكد الفنان أحمد فرحات، انه قمت بعمل أفلام منذ أكثر من 63 سنة، مشيرا إلى أن الفن في الماضي كان زمن الفن الجميل، وكان الفنان يتقن عمله، ويقوم بدوره بكل حب عشان كدة عايش وخالد على مدار الزمن.

وقال أحمد فرحات، خلال تصريحات له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه قدمت عدد من الأعمال الفنية التي أعتز بها، من فيلم “يوم في أجازة”، و “شمس لا تغيب”، و “إشاعة حب”.

وتابع الفنان أحمد فرحات، ان فيلم “سر طاقية الأخفاء”، فيلم تناول الكوميديا بشكل بسيط، مما جعله يستمر حتى الأن، وحقق النجاح الباهر.

طلعت على المعاش

وأشار أحمد فرحات إلى أنه "أنا طلعت على المعاش من عام 2010، وأنا من النوع اللي مبحبش أخبط على حد وعندي عزة نفس">