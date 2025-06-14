قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق المجال الجوي الأردني أمام حركة الملاحة المدنية | تفاصيل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسالة مؤثرة للشعراوي لكل شخص ذاق طعم الخذلان من أحبابه

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله
الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله
عبد الرحمن محمد

في درس علمي مسجَّل، وجَّه الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي – رحمه الله – نصيحة بالغة الدلالة لمن تعرض للهجر أو الإهمال من أقرب الناس إليه، مؤكدًا أن الكرامة تقتضي عدم التعلق بمن اختار الابتعاد.

وقال الشعراوي في كلمته: "لو في حد اتخذل من حبايبه وانشغل عنك، أوعى تذكره بك، بل أعنه على هجرك بأنك لا تذكره بنفسك، زي ربنا ما بيعين الكافر على كفره ويطبع على قلبه."

الشعراوي يوضح أثر الرضا في تحويل الابتلاء إلى نعمة

و حين تشتد الأزمات وتثقل الهموم كاهل الإنسان، لا يجد ملاذًا أصدق من اللجوء إلى الله بالدعاء، سائلًا إياه الفرج وقضاء الحاجة.

 وفي هذا السياق، تحدّث الشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمه الله- خلال أحد دروسه، عن دعاء يُستحب ترديده عند نزول الكرب، مستشهدًا بقوله تعالى: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

كما أشار الشعراوي إلى أنّ من أعظم الأدعية التي تُقال في مثل هذه الظروف، ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها».

 وبيّن إمام الدعاة  أن قبول العبد لقضاء الله وقدره هو سرّ تحوّل الابتلاء إلى باب من أبواب الخير والرحمة.

نصيحة الشعراوي للأباء قبل الامتحانات 

حذَّر الشيخ محمد متولي الشعراوي من دعاء شائع يُردّده الآباء والأمهات لأبنائهم، لأنه قد يُصيبهم بالفقر، حيث يبدأ الوالدين فى الدعاء لأبنائهم ليوفقهم الله في امتحانات الترم الثاني، ويكونوا دائمًا فى أحسن حال.

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، رحمة الله عليه، خلال حديث مُسجّل له، إن هناك دعاءً شائعًا يحرص الآباء على ترديده قد يُصيب أبناءهم بالفقر، ويجب عليهم تجنبه وهو دعاء «اللهم افتح عليك»، لأن هذا الدعاء قد يعني فتح الله على الشخص بجميع الأشياء، سواء كانت خير أو أشياء أخرى غيرها.

وأشار الشعراوي إلى أن دعاء "الله يفتح عليك" يعنى نعمة تأتى ولكن بعدها يكون شرًا لأنه سوف لا يؤدي حقها، وهذا الدعاء خطأ شائع يحرص الآباء على الدعاء لأبنائهم به فعليهم استبدالها بـ«اللهم افتح لك أبواب الخير والرزق».

واستشهد الشعراوي بعدد من الآيات، التي تشير إلى أن الله إذا أراد أن يعاقب أحدا؛ أعطاه الكثير من الخيرات، حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه البغتان، فقال- تعالى-: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ".

الشعراوي الخذلان الهجر الابتلاء الضيق دعاء الامتحانات الشيخ متولى الشعراوي دعاء نزول الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

مركز شحن العدادات

كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات | صور

صورة أرشيفية

حريق يلتهم حظيرة ماشية في دار السلام بسوهاج

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ: تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد