حمدى فتحى ومحمود متولى وزوجتيهما يخطفون الأنظار.. شاهد

شارك حمدى فتحى نجم منتخب مصر والنادى الأهلي، متابعيه، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حمدى بصورة جديدة تجمعه بزوجته ، ومحمود متولى مدافع الأهلي وزوجته، مما حازت على إعجاب متابعيها.



يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي والمصري فى السابعة مساء غدًا الخميس على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

ترتيب الأهلي في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد 30 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.