خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

تداول نشطاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية منذ قليل مقطع فيديو يكشف واقعة محاوله قفز فتاة من بلكونة الطابق الرابع بعمارة سكنية بشارع النادي، الأمر الذي دفع الجيران يتجمعون أسفل العمارة في مشهد يحبس الأنفاس .

ويكثف ضباط مديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف غموض واقعة محاولة فتاة في العقد الثالث من عمرها تعمل خادمة حال محاولتها الهرب من شقة سكنية بعمارة بشارع النادي بطنطا خشية الفتك بها من خلال القفز من بلكونة بالطابع الرابع وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ حياتها.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بواقعة إنقاذ حياة فتاة تعمل "خادمة" بإحدي الشقق السكنية مملوكة لصاحب شركة سياحية شهيرة حسب ما أكده شهود عيان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق ويواصل ضباط المباحث جهودهم .

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