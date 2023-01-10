رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكليتى الحقوق والهندسة

أجرى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية تابع خلالها سير العمل باللجان الامتحانية بكليتى الحقوق والهندسة، ورافقه خلال الجولة الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايمن بكري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم وكيل كلية الحقوق لشئون البيئة وخدمه المجتمع، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والاداريين بالكليات.



أشاد رئيس الجامعة خلال جولته فى كليتى الحقوق والهندسة، بالاجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة أمنة للطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.



كما تفقد خلال جولته المبنى التعليمى الملحق لمبنى المدنى والإعدادى بكلية الهندسة، لمتابعة أعمال الانشاءات بالمبنى، موجهاً بسرعة إنهاء المبنى وفقاً للمعايير القياسية فى أقرب وقت.

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