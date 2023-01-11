لحماية الأمن القومي.. النواب الأمريكي يعلن تشكيل لجنة خاصة بالصين

صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار ينص على تشكيل لجنة نيابية خاصة لشؤون الصين.

وتبنى المجلس القرار يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة عددها 365 صوتا مقابل 65.

ومن المقرر أن تسمى اللجنة رسميا "لجنة شؤون المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني".

وقدم المقترح النواب عن الحزب الجمهوري الذي فاز بالأغلبية في المجلس بنتيجة الانتخابات الجزئية الأخيرة للكونجرس، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب، الجمهوري كيفين ماكارثي أثناء مناقشة القرار: "سمعت من الزملاء الذين يمثلون الحزبين، أن التهديد من جانب الصين جدي. وأنا متفق تماما".

وأضاف أن "تشكيل لجنة خاصة بالصين أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضية. هل تريدون إنهاء اعتمادنا على الصين؟ فإن اللجنة ستحقق في ذلك. هل تريدون حماية أمننا القومي؟ فإن اللجنة ستعمل على ذلك".

ولفت إلى أن فكرة اللجنة المختارة بشأن الصين تشكلت أثناء وجوده في وفد من الكونجرس إلى نورماندي بفرنسا، حيث كانوا "يحتفلون بالذكرى 75 ليوم الإنزال في نورماندي" في 2019.

ومن المتوقع أن يترأس اللجنة النائب الجمهوري مايك جالاهر، حيث تم اختياره في ديسمبر الماضي ليكون رئيس اللجنة، كما أنها ستضم 7 جمهوريين و5 ديمقراطيين.