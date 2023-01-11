جولدن جلوب|أماندا سايفريد تغيب عن تسلم جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير

غابت الممثلة أماندا سايفريد بطلة The Dropout، عن تسلم جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في مسلسل قصير، بسبب انشغالها في تصوير عمل جديد.

وغابت الممثلة كيت بلانشيت عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، ولم تتسلم جائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم Tár، بسبب انشغالها بموقع تصوير في المملكة المتحدة.

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria.

وعلّق مقدم حفل جولدن جلوب بشكل ساخر على إعادة توم كروز جوائزه الثلاث إلى رابطة هوليوود للصحافة، قبل تقديم جائزة زيندايا.

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.