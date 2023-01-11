جولدن جلوب.. House of the Dragon يحصد أول جائزة كأفضل مسلسل درامي

فاز مسلسل House of the Dragon بجائزة جولدن جلوب أفضل عمل درامي لعام 2022، بعد تفوقه خلال العام الماضي، وتحقيقه نجاحا كبيرا.

تسلم مايك وايت مؤلف ومخرج مسلسل The White Lotus جائزة جولدن جلوب أفضل عمل قصير أو محدود وهو في حالة سكر شديدة، بسبب تأخره في قائمة الجوائز، إلى جانب غياب الطعام عن الطاولات بحسب قوله ساخرًا.

حصد مسلسل The White Lotus جائزة Emmy أفضل عمل محدود أو قصير لعام 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه على منصة HBO، وترشح أبطاله للعديد من الجوائز، في سبتمبر الماضي.

تدور أحداث The White Lotus التي تقوم ببطولته ألكساندر داداريو وسيدني سويني، وغيرهم عن كشف أسرار عدد من زوار منتجع صحي وتحول إجازتهم الترفيهية إلى كابوس.