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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي حول متابعة الرئيس لمنظومة الأمن الغذائي: يبعث رسالة طمأنينة للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي، إن اجتماع الرئيس السيسي بشأن متابعة منظومة الأمن الغذائي وتوجيهه بجعل سعر توريد القمح مجزيًا للمزارعين يبعث رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأن الدولة تهتم بتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

 

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وأضاف “حمادة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة المصرية كان لها خطوات استباقية في هذا الصدد منذ 2015 من خلال الدخول في فكرة الصوامع الحديثة التي تُدار بالأساليب الحديثة للمحافظة على الفاقد، حيث كان يصل حجم الفاقد من الحبوب والقمح حوالي 15%.

 

وأشار إلى أنه يتم إنتاج 9 مليون طن من القمح وهو مايعد 55% من الإستهلاك، لافتًا إلى أن الاستهلاك يصل لـ 16 مليون طن، متابعًا أن البلاد في حاجة إللى كل طن من أجل توفير الاحتياطي الاستراتيجي.


الأمن الغذائي

وأطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

القمح

وتابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

 

المخزون الاستراتيجي السلع الغذائية الصوامع توريد القمح الامن الغذائي

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