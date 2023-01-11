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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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السيسي يتابع منظومة الأمن الغذائي.. ويوجه بتحديد سعر توريد القمح.. يكون مجزيا للمزارعين والفلاحين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال الاجتماع:

  • الرئيس يتابع  منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية
  • السيسي يطلع على موقف الأرصدة لجميع السلع الغذائية ويوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون
  • توجيهات بتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية
  • توجيهات رئاسية بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

الأمن الغذائي

وأطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

القمح

وتابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

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