كاتب صحفي: تصدير 6.4 مليون طن حاصلات زراعية لـ160 دولة بـ4 مليار جنيه

منظومة الصادرات الزراعية المصرية.. قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي، إن تصدير مصر لأكثر من6.4 مليون طن من الحاصلات الزراعية لـ 160دولة بعوائد اقتصادية أكثر من 4 مليار جنيه لم يأتي من فراغ، حيث قامت الدولة بعمل منظومة قوية من خلال الرقابة (التكويد) وهي متابعة المحاصيل الزراعية والاسترشاد للدول المستوردة، مؤكدًا أن الدولة تراقب بحسم نوعية وجودة المحاصيل التي تمثلها بالخارج.



وأضاف “حمادة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم هند النعساني، أن حجم الطلب أصبح متزايد للغاية على المنتج والمحاصيل الزراعية المصرية نتيجة الجودة والرقابة الصارمة التي تقوم بها الدولة.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وعرض وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقاً لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دولياً، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالمياً مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3,3 مليار دولار.

ووجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

