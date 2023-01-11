صحف السعودية: اجتماع مهم لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان.. وخادم الحرمين الشريفين يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

سلطت عكاظ الضوء على اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة الذي عقده مع مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر عرقة بالرياض.

واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

وتابع المجلس، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكداً مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدّد الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.

وفي خبر آخر، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

صحيفة المدينة

جاء في المدينة، إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليصبح واحداً من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.

ويأتي الإعلان امتداداً وتأكيداً على جهود سمو ولي العهد فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسية المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية ومنها مشروع الدرعية، وما يشكله من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام.

ويكتسب مشروع الدرعية أهمية لكونه يحتضن العديد من معالم المملكة الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي الذي يعد أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى العديد من المقومات التراثية التي ستجعل من المشروع وجهة جاذبة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، وذلك من خلال استضافة الفعاليات الثقافية والتاريخية وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة.

وعلى الناحية الدولية، أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا على ما أفادت مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

صحيفة الوطن

وفي الوطن، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية تصعد هجومها على المواقع الأوكرانية حول مدينة باخموت المحطمة، مما يرفع مستويات جديدة من الموت والدمار في المعركة الطاحنة التي استمرت لأشهر للسيطرة على شرق أوكرانيا الذي يعد جزءًا من هدف موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أعضاء الناتو «أصبحوا طرفًا في الصراع، حيث يضخون الأسلحة والتكنولوجيا والبيانات الاستخباراتية إلى أوكرانيا»، وقد شهدت عدة مدن على خط المواجهة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا قتالًا عنيفًا في الأشهر الأخيرة.

وتشكل المقاطعات معًا دونباس، وهي منطقة صناعية واسعة على الحدود مع روسيا، حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنها بؤرة منذ بداية الحرب، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو منذ عام 2014. واستولى الهجوم الشرقي الروسي الطاحن على كل لوهانسك تقريبًا، ونجا دونيتسك من نفس المصير، وسكب الجيش الروسي في وقت لاحق القوى البشرية والموارد حول باخموت. وسيؤدي الاستيلاء على باخموت إلى تعطيل خطوط الإمداد الأوكرانية، وفتح طريق للقوات الروسية للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، معاقل أوكرانيا الرئيسية في دونيتسك.

وفي خبر آخر، أكدت أحدث عملية ضبط لأسلحة عن استمرار إيران في دعم وإرسال الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث ذكر متحدث باسم البحرية الأمريكية، أن البحرية صادرت أكثر من 2100 بندقية هجومية من سفينة في خليج عمان تعتقد أنها جاءت من إيران وكانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي.

وشددت البحرية الأمريكية في السابق على أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووقعت عملية المصادرة بعد أن صعد فريق من زورق الدوريات الساحلية يو إس إس شينوك من فئة الإعصار، على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية تُعرف باسم مركب شراعي.

وقال القائد تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط، إنهم اكتشفوا بنادق من طراز كلاشينكوف ملفوفة بشكل فردي في قماش أخضر على متن السفينة.

واستحوذت Chinook، إلى جانب زورق الدورية USS Monsoon ومدمرة الصواريخ الموجهة USS The Sullivans، على الأسلحة. وهي تشبه البنادق الهجومية الأخرى التي صادرتها البحرية في السابق، ويشتبه في أنها من إيران ومتجهة إلى اليمن.