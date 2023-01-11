"اليوم" السعودية: المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة

قالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يسهم في التعريف بهذه المشاريع والمبادرات ودورها في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية، يدعم جهود وزارة الحج والعمرة لتعزيز الشراكات القائمة مع الجهات الداخلية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، الـذي توليه قيادة المملكة أقصى اهتمامها، وكذلـك مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، مثل منظمة الصحة العالمية.



وأضافت الصحيفة ـ في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "خدمة ضيوف الرحمن.. المشاريع والمبادرات وأهم المستهدفات "ـ أن المملكة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر توظيف أفضل الـسياسات والحلـول الرقمية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومن ذلـك استخدام الـتحوُّل الرقمي وتسهيل التقديم لتأشيرات الحج والعمرة، وتحويل الخدمات المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين إلى خدمات ذكية عبر أحدث الوسائل التقنية والرقمية، إضافة لإيجاد حلول تقنية ذكية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، وضمان تكامل الجهود والعمل على وتيرة واحدة، عبر اعتماد معايير الجودة الدقيقة المتبعة من جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى انتهاء رحلتهم.

