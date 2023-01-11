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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

تجمع وسط السيول
تجمع وسط السيول

أثار مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، ضجة وجدلًا واسعًا، بعد ما ظهر بعض الأشخاص في تجمع بمركباتهم لتصوير أجواء السيول ودخولها المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

وعلّق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية، حسين القحطاني، على مشهد “افتتاح السيل“ بالقول إنه لا يعكس جهود وتعليمات وتوعية الجهات المعنية، بمخاطر السيول والبقاء في الأودية.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن هذا المشهد ينمّ عن عدم الحرص على اتخاذ أسباب السلامة والدعوة للمخاطرة، في إطار التكسب الإعلامي غير المسؤول.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني شددت في وقت سابق على الابتعاد عن مجاري السيول حفاظا على سلامة الجميع.

كما أكدت المديرية أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال.

المملكة العربية السعودية السعودية السيول الأمطار الغزيرة الأرصاد

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