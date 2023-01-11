فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

أثار مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، ضجة وجدلًا واسعًا، بعد ما ظهر بعض الأشخاص في تجمع بمركباتهم لتصوير أجواء السيول ودخولها المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

وعلّق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية، حسين القحطاني، على مشهد “افتتاح السيل“ بالقول إنه لا يعكس جهود وتعليمات وتوعية الجهات المعنية، بمخاطر السيول والبقاء في الأودية.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن هذا المشهد ينمّ عن عدم الحرص على اتخاذ أسباب السلامة والدعوة للمخاطرة، في إطار التكسب الإعلامي غير المسؤول.

🛑 مشهد “افتتاح السيل“ لايعكس جهود وتعليمات وتوعية الجهات المعنية، بمخاطر السيول والبقاء في الأودية، وينمّ عن عدم الحرص على اتخاذ أسباب السلامة والدعوة للمخاطرة، في إطار التكسب الإعلامي غير المسؤول.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/B9mdUICpNq — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 10, 2023

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني شددت في وقت سابق على الابتعاد عن مجاري السيول حفاظا على سلامة الجميع.

كما أكدت المديرية أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال.