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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحد من العشوائية.. تفعيل وحدة البنية المعلوماتية وربطها بالمركز الوطني ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

واصل  بلال حبش نائب محافظ بني سويف  عقد اجتماعاته الدورية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتفعيل وحدة البنية المعلوماتية وربطها بالمركز الوطني "NSDL "بهدف توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، وذلك في حضور المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، ومسؤولي الوحدات المحلية والضرائب العقارية وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والأوقاف والطرق والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وبعض إدارات الديوان العام.

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ على أهمية هذا التطبيق في الحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للمحافظة، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالدولة، بجانب توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية.

حيث كلف نائب المحافظ مسؤولي الجهات التي لم تقم باستيفاء بياناتها المعلوماتية، بسرعة إعداد وتوفير البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة من البيانات الوصفية والمكانية، وتسليمها لوحدة المتغيرات المكانية، للبدء في تطبيق النموذج الذي أعدته وزارة التخطيط، لتفعيل وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وربطها بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية "NSDL".

حيث يتضمن النموذج المعد البيانات الوصفية للمتغير منها:"المساحة/حدود المكان/جهة الولاية/ الإحداثيات.."، ويتم مراجعة تلك البيانات وتدقيقها بالتنسيق مع الضرائب العقارية والجهات المعنية، لرفعها على المنظومة.

 

وزارة التخطيط الأوقاف الضرائب الأسكان الضرائب العقارية استثمارات التخطيط محافظ بني سويف وحدة البنية المعلوماتية

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