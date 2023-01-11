اقتصاد الإمارات|1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 292.67 مليون درهم و424 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 96 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.12 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 120.39 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 229.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 127 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 55.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.