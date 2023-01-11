عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

إطلاق نار على فلسطيني
إطلاق نار على فلسطيني

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بإصابة إسرائيلي بجروح في عملية طعن بمستوطنة قرب الخليل بالضفة الغربية، حيث تم الرد عليه بإطلاق النار على المنفذ.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، أصيب، مساء الأربعاء، شاب فلسطيني بجروح لم تعرف مدى خطورتها، إثر اطلاق النار عليه بحجة قيامه بطعن أحد المستوطنين بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا" القريبة من بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن المستوطن أصيب بجروح خطرة حيث تعرض للطعن في الرأس والرقبة.

بينما ذكرت بعض المصادر العبرية، أن الشاب الفلسطيني استشهد متأثرا بإصابته.

فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، أن "بلاغًا رصد عن وقوع عملية طعن قرب الخليل، تم تحييد المنفذ، تفاصيل أوفى لاحقًا".
 

إسرائيل فلسطين شاب فلسطينى إطلاق النار الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا

أكبر خسارة بالتاريخ..هل يستعيد إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم ؟

شلبي وزيزو والجزيري في الهجوم.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

موعد التقديم..شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للإستفادة من القانون

بتهمة التجسس.. الحكم بإعدام مسئول كبير في إيران

إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بعد تصدرها الترند.. 5 صور جريئة لـ ياسمين عز |شاهد

فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ