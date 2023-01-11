إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بإصابة إسرائيلي بجروح في عملية طعن بمستوطنة قرب الخليل بالضفة الغربية، حيث تم الرد عليه بإطلاق النار على المنفذ.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، أصيب، مساء الأربعاء، شاب فلسطيني بجروح لم تعرف مدى خطورتها، إثر اطلاق النار عليه بحجة قيامه بطعن أحد المستوطنين بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا" القريبة من بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن المستوطن أصيب بجروح خطرة حيث تعرض للطعن في الرأس والرقبة.

بينما ذكرت بعض المصادر العبرية، أن الشاب الفلسطيني استشهد متأثرا بإصابته.

فيما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، أن "بلاغًا رصد عن وقوع عملية طعن قرب الخليل، تم تحييد المنفذ، تفاصيل أوفى لاحقًا".

