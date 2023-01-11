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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون مغربي إسباني للقبض علي عناصر داعش

صدى البلد

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بالتنسيق مع نظيرتها الاسبانية باعتقال ثلاثة أشخاص منضمين لتنظيم داعش الإرهابي وينشطون في كلا البلدين.

وأصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب بيان رسمي، :"إن العمليات التي نفذتها عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة، أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في جنوبي المغرب بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا في إسبانيا.

وأضاف المكتب المركزي، أن التحريات توصلت إلي أن المعتقلين الذين انضموا لتنظيم داعش كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بالتنظيم.

وجاء في البيان أن القوة صادرت معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض، وعدة مخطوطات عن تنظيم داعش.

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