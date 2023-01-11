عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأوقاف : التطرف خروج عن الفطرة السوية للبشر

علماء الأوقاف
علماء الأوقاف

واصلت وزارة الأوقاف في إطار التدريب والتأهيل المستمر، اليوم الأربعاء، عقد محاضرات الدورة المتكاملة (الدفعة السادسة) لعدد (85) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

التطرف خروج عن الفطرة 

 ألقى الدكتور هاني سليم طليون أستاذ العقيدة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، محاضرة حول كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" أكد فيها على أن كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" مختصر شاف وواف في تحقيق معنى الإيمان الذي أرشدنا إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله (عز وجل): "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"، وعلمنا إياه نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله الأمين جبريل (عليه السلام) عن الإيمان، فأجابه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "أَنْ تُؤْمِنَ بالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، وقد نأى به مؤلفه عن أي مسائل جدلية أو خلافية، وبه ما لا يُسْتَغْنَى عنه من أصول الإيمان.


كما ألقى أ.د/ أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية محاضرة بعنوان: "أباطيل المتطرفين"، وفيها أكد أن التطرف هو التمسك بأفكار أو معتقدات متشددة، مبينًا أن هناك من يحاول أن يسطو على المفاهيم والمصطلحات فيحملها ما لا تحتمل، ومن ذلك فعل بعض المتطرفين بتضليل أجيالٍ بفهمهم القاصر حول مصطلحات الجاهلية والصحوة، وانطلقوا يكفرون ويقتلون ويعتدون، مدَّعين كذبًا وزورًا أن هذا هو الدين، مستبيحين بذلك ما حرَّمه رب العالمين، كما أكد على أهمية وحدة الصف الوطني ‏في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وعلى ضرورة تحصين شبابنا ومجتمعنا ‏من أن يقع فريسة لهؤلاء، كما أكد أن التطرف خروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها قال (عزو جل): "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"، وأن الخروج عن الفطرة السوية هلاك للأمم والمجتمعات.

الأوقاف وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة الأئمة الواعظات التطرف خروج عن الفطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على هذه المحافظات بالساعات المقبلة

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

ترشيحاتنا

حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة طقس الأسبوع المقبل

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 في الدوري

بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يطلق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية.. تشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الصناعة والزراعة

روسيا تعلن تقديم مساعدات للطائرات الأمريكية بعد عطل تقني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة في الشتاء.. فوائد صحية للشاي بالليمون |تعرف عليها

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ