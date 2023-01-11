بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالقرب من صينية مطار أسيوط الدولي وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والعام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من صينية مطار أسيوط ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 6147 ي ط أ ميكروباص، أسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد خلف محمود" 45 عاماً، " حسام سيد جابر" 19 عاماً، و " محمد علي محمود" 18 عاماً، و " محمد عثمان جابر" 19 عاماً وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

كما أصيب " محمد جمال محمد" 17 عاماً، و " حاتم عنتر أحمد" 22 عاماً، و " وليد جمال أحمد" 21 عاماً، و " محمود خالد فتحي " 22 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.