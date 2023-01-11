عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالقرب من صينية مطار أسيوط الدولي وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والعام.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من صينية مطار أسيوط ووجود مصابين.

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

مكالمة تليفونية.. قوات الإنقاذ تتواصل مع سيدة أسفل أنقاض المنزل المنكوب بأسيوط


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 6147 ي ط أ ميكروباص، أسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد خلف محمود" 45 عاماً، " حسام سيد جابر" 19 عاماً، و " محمد علي محمود" 18 عاماً، و " محمد عثمان جابر" 19 عاماً وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.
كما أصيب " محمد جمال محمد" 17 عاماً، و " حاتم عنتر أحمد" 22 عاماً، و " وليد جمال أحمد" 21 عاماً، و " محمود خالد فتحي " 22 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط طريق أسيوط إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط إنقلاب سيارة بأسيوط 8 مصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

بعد انتشال جثة سيدة..ارتفاع عدد وفيات منزل أسيوط المنكوب إلى 5 أشخاص

ماتت على سجادة الصلاة.. انتشال سيدة تحتضن المصحف أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار| فيديو

ترشيحاتنا

وزير الطيران: مطار سفنكس مستعد لاستقبال الرحلات الدولية

عضو بـ الكونجرس يطالب بوقف المساعدات الأمريكية لـ إسرائيل

عاجل.. داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير الخارجية الأفغانية اليوم

ضبط 3 تماثيل أثرية مهربة في مطار القاهرة.. شاهد

أشياء يجب أن تعصي أهلك فيها .. فيديو

ليبي الجنسية ولديه مخالفات.. فرنسا تكشف هوية منفذ عملية الطعن بباريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ما تتلسع.. وصفات تقضي على الحروق في ثانية

حجب أغنية نمبر 1 من يوتيوب..هل سرق محمد رمضان على وضعنا ؟

بفستان قصير.. ابنة غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة|شاهد

أصالة تثير جدلا بأنوثتها فى أحدث ظهور لها

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ