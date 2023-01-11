رد فعل مفاجئ من مدرب الاتحاد السكندري بعد التعادل أمام الزمالك |فيديو

ظهرت علامات الفرح على زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الزمالك بالتعادل السلبي.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز

كما أبدي لاعبو الاتحاد السكندري سعادتهم بتحقيق نقطة أمام الزمالك حامل لقب الدوري العام الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري.