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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسفر عن قتل 20 شخصًا بينهم دبلوماسيون

عاجل.. داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير الخارجية الأفغانية اليوم

داعش في أفغانستان
داعش في أفغانستان

أفادت وكالة أنباء"رويترز" أن داعش تبنت التفجير الإرهابي أمام مبني الخارجية الأفغانية، والذي أسفر عن قتل 20 شخصًا بينهم دبلوماسيون.

وقالت وكالة “أعماق” للأنباء التابعة لتنظيم داعش على تطبيق تيليجرام إن التنظيم المتشدد أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري خارج وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وكانت قد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن 20 شخصًا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء نتيجة تفجير نفذه انتحاري أمام وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع، الأمر الذي تسبب في وقوع 20 شخصا قتلى وكثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري.

وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، وقوع مصابين وقتلى خارج الوزارة، وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم، فيما قال خالد زدران، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لكنه لم يقدم عددًا للضحايا، قائلا إن المسؤولين يحققون.

وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردًا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون، و ووقع الانفجار في وقت ذروة من اليوم الأربعاء في منطقة شديدة التحصين تحيط بها نقاط تفتيش في شارع يضم عدة وزارات.

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