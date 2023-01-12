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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة القدسي: أمريكا بها حوالي 20 ألف مطار منها 300 دولي

أرشيفية
أرشيفية

قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط فى واشنطن، إنه لا يوجد أي شبه لهجوم سيبراني على الشبكة الرئيسية لإدارة الطيران الأمريكي وجميع ما حدث هو خلل في الكمبيوتر وعطل تقني أدى إلى تعطل نظام إرسال المعلومات إلى الطيارين حول الظروف الجوية.

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استشاري تكنولوجيا معلومات : لا أستبعد حدوث هجوم سيبراني عطّل الطيران الأمريكي

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بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة تعطل الطيران الأمريكي

وأضافت "هبة القدسي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن تم تأخر ما يقرب من 21 ألف رحلة دولية بجميع مطارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قرابة الـ 20 ألف مطار منهم 300 مطار دولى.

وتابعت هبة القدسي، أن الرحلات الجوية تم تعطيلها اليوم لمدة 4 ساعات، موضحة أن حركة الطيران عادت إلى طبيعتها مرة أخرى فى الوقت الحالى.

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