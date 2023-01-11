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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تكنولوجيا معلومات : لا أستبعد حدوث هجوم سيبراني عطّل الطيران الأمريكي

المطارات فى أمريكا
المطارات فى أمريكا

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنه لا يستبعد أن يكون سبب عطل حركة الطيران في الولايات المتحدة حدوث هجوم سيبراني على أنظمة الطيران الأمريكية.

وأكد خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الملاحة الجوية الفيدرالية الأمريكية تخضع لأقوى درجات التأمين.

ولفت إلى أن هناك شبهة حدوث هجمات سيبرانية على أنظمة الملاحة الجوية الفيدرالية الأمريكية لجماعة غير منظمة، موضحا أن الهجمات السيبرانية تستهدف النطاقات والتي تتضمن تعطيل أنظمة، أو الحصول على معلومات.


وأردف استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن الهجوم السيبراني يخترق النظام المركزي ومن ثم يؤدي لانقطاع التواصل مع الطيار.
 

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