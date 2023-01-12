فتاوى تشغل الأذهان.. كيف أقلع عن معصيتي؟.. فضل الصدقة الجارية للميت وهل تقتصر على المال؟.. وما هي كفارة اليمين؟

فتاوى تشغل الأذهان

كيف أقلع عن معصيتي؟

الصدقة الجارية للميت فضلها وهل تقتصر على المال؟

ما هي كفارة اليمين؟

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار بالأزهر :"أيها العاصي الذي لا تستطيع أن تُقلع عن معصيتك أصلح بين الناس، وابدأ صفحةً جديدةً مع الله ، أيها العاصي الذي تشكو نفسك لنفسك وللناس وتقول غلبتني شهوتي، وغلبتني نفسي، ولا أستطيع أن أتوب، ولا أعرف ماذا أفعل فيها أصلح بين الناس، هكذا قد غُفر ما تقدم من ذنبك، وأنت قد تحررت منه، ابدأ حياةً جديدةً مع الله، وجدد عهدك بالله، وكن مع الصادقين ستجد نفسك قد تغيرت، وبعد أن كانت تعاكسك تؤازرك، وعندما تريد طاعة تساعدك، وعندما تريد معصية تنأى بك، وتنهاك، وتتعجب ما الذي حدث يا نفسي؟ حدث عهدٌ جديدٌ مع الله ، حدث أن غفر الله ما تقدم من ذنبك كما أخبرك سيدك رسول الله ﷺ".

وشدد على أن إفساد ذات البين كبيرة فعن أبي الدرداء فيما أخرجه الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: «أولا أخبركم عن عملٍ هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة» -نحن جميعًا نعرف فضل الصلاة، وأنها عماد الدين، وفضل الصيام، وفضل الصدقة - قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: «إصلاح ذات البين؛ فإن إفساد ذات البين الحالقة لا أقول تحلق الشعر، بل تحلق الدين» فإذا تبين لنا هذا، وعرفنا مقام الإصلاح بين الاثنين سواءٌ مني بألا أهجر أخي، أو سواءٌ أن أدخل فأُصلح بين الاثنين، علمت ما جُرم من أفسد بين الاثنين .

واختتم قائلاً:"بعد ذلك يشرح لنا رسول الله ﷺ فيما رواه الطبراني عن شيبة الحِجي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثلاثٌ يُصفِّين لك ود أخيك» اصطلحنا فبعد الصلح نحتاج إلى صفاء؛ فماذا نفعل؟ لابد أنه برنامجٌ شديد الصعوبة، أبدًا برنامج خفيف، لطيف، سهل على كل أحدٍ في الأمة، وعجيب غريب فبركة رسول الله ﷺ تحيط به «ثلاثٌ يُصفِّين لك ود أخيك أن تدعوه بأحب أسمائه» -سهلة فلو كان له اسمان اسمٌ يكرهه واسمٌ يحبه، لا تدعوه أبدًا باسمه الذي يكره، ادعه باسمه الذي يحب- ، «وإذا لقيته فسلم عليه» -عندما تلقاه لا تلقاه وكأنه كان معك، بل قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولكن أكثر الناس لا يفعلون هذا «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل، والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام» - ، «وأن تُوسِّع له في المجلس» -عندما يأتي فسّح له حتى يجلس بجوارك، أو قم من مقامك حتى يجلس مكانك، وكأنك تؤثره به-؛ فالسلام، والتوسعة، والنداء بأحب أسمائه يُقربك من قلبه، ويصفو وده، بهذه السهولة وببركة رسول الله ﷺ ، وبركة طاعتك له، فأشيعوا هذه الثقافة ؛ثقافة الود والحب بين المسلمين.

وحول حكم صبغ الشعر بالحناء للرجل .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر بالحناء للرجل؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان عن حكم صبغ الشعر بالحناء للرجل:" إن من الفقهاء من أجاز ذلك مع انتفاء نية الغش أو التدليس".

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من امرأة متزوجة تقول فيه "أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.



وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة ، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.



يقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)» .

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن واجب المسلم أن يدعو للميت ولو لم يكن رباه، أو لم تكن بينهما صلة قرابة.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصدقة الجارية للميت؟»، أنه يجوز لك أن تتصدق عنه بل يندب ذلك وينتفع الميت بها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم» متفق عليه.

وتابعت: وثبت في البخاري عن سعد بن عبادة -رضي الله عنه-: «أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها» رواه البخاري.