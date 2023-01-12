أطفال لكن أبطال.. زايد وعلياء يتألقان في الجمباز والكونغ فو بكفر الشيخ|شاهد

رغم صغر وحداثة سنهما، إلا أنهما نموذجان متميزان للموهبة الرياضية في محافظة كفر الشيخ، الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ويتألق في رياضة الجمباز، وتوج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطفلة علياء أحمد عبد الله، أصغر طفلة حاصلة على بطولة أفريقيا في الكونغ فو.

زايد أحمد زايد الزاهد

يحظى الطفل زايد الزاهد، ابن مدينة كفر الشيخ، باهتمام كبير من قِبل أسرته ليكون بطلاً عالمياً في رياضة الجمباز التى تألق فيها، وحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت سن 7 سنوات، بعد أقل من شهر من حصوله على بطولة كأس مصر للجمباز، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور إيهاب أمين عيسوى، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

يقول الإعلامي زايد الزاهد، لـ «صدى البلد»، إن حفيده الطفل «زايد» متميز في رياضة الجمباز ومنتظم في تدريباته، وإن حصوله على بطولتي الجمهورية وكأس مصر في الجمباز يدفعه دائماً نحو المقدمة وأن يمثل مصر في المحافل الدولية ويرفع اسم مصر عالياً، مشيداً بتهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، له ودعمه للنشء المتميز والمواهب الرياضية الناشئة.

في سياق متصل، وضعت الطفلة علياء أحمد عبد الله، البالغة من العمر 5 سنوات، والدتها نسمة العافي، الشهيرة بـ «الكابتن نسمة» نصب عينيها قدوة حسنة لها، والتي كانت لاعبة شهيرة في رياضة الكونغ فو، وأرادت أن تسير على خطى والدتها في هذه الرياضة لتعلن عن حلمها بأن تكون ممثلة لمصر في البطولات المحلية والعالمية في الكونغ فو.

علياء أحمد عبد الله



تقول الطفلة علياء أحمد عبد الله، لـ «صدى البلد»: “ماما كانت بتلعب كونغ فو وأنا عايزة أطلع زيها بطلة في الكونغ فو”، مشيرة إلى أنها في Kg2 بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وأنها بدأت لعبة الكونغ فو منذ 7 شهور، وأن مدربها هو الكابتن زكريا الإخريطي.

وأوضحت نسمة العافي، والدة البطلة علياء، سر شغف ابنتها بلعبة الكونغ فو، قائلة: “كانت تشاهد شهادات التقدير والميداليات التي حصلت عليها، أرادت استكمال مسيرتي في اللعبة وتحقيق ما لم أستطع تحقيقه، وجدتها تدعمها وتقف بجانبها وتشجعها وتذهب معها في كل البطولات”، مضيفة أن علياء أصغر لاعبة تشارك في البطولة الأفريقية للكونغ فو وأصغر لاعبة حصلت على البطولة.

وتابعت: “والدها الكابتن أحمد عبد الله، رياضي سابق في نادي كفر الشيخ، وكان يمارس ألعاب القوى وكرة القدم”، مشيرة إلى أن “الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين، وعلياء بنتي بتحب الرئيس جداً لأنه بيشجع الرياضيين وبيكرم الأبطال، وأمنيتها مقابلة الرئيس السيسي”.

وأشارت إلى حصول البطلة علياء أحمد عبد الله، على بطولة قطاع الإسكندرية، والمركز الأول في بطولة محافظة كفر الشيخ في الكونغ فو، والبطولة الأفريقية، موضحة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قاما بتكريم علياء خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، وسط انبهار الجميع بها.