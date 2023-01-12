عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال لكن أبطال.. زايد وعلياء يتألقان في الجمباز والكونغ فو بكفر الشيخ|شاهد

الطفلة علياء والطفل
الطفلة علياء والطفل زايد.. أبطال في كفر الشيخ

رغم صغر وحداثة سنهما، إلا أنهما نموذجان متميزان للموهبة الرياضية في محافظة كفر الشيخ، الطفل زايد أحمد زايد الزاهد، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ويتألق في رياضة الجمباز، وتوج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والطفلة علياء أحمد عبد الله، أصغر طفلة حاصلة على بطولة أفريقيا في الكونغ فو.

زايد أحمد زايد الزاهد 

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

بالأسماء.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات |صور

يحظى الطفل زايد الزاهد، ابن مدينة كفر الشيخ، باهتمام كبير من قِبل أسرته ليكون بطلاً عالمياً في رياضة الجمباز التى تألق فيها، وحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت سن 7 سنوات، بعد أقل من شهر من حصوله على بطولة كأس مصر للجمباز، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور إيهاب أمين عيسوى، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

يقول الإعلامي زايد الزاهد، لـ «صدى البلد»، إن حفيده الطفل «زايد» متميز في رياضة الجمباز ومنتظم في تدريباته، وإن حصوله على بطولتي الجمهورية وكأس مصر في الجمباز يدفعه دائماً نحو المقدمة وأن يمثل مصر في المحافل الدولية ويرفع اسم مصر عالياً، مشيداً بتهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، له ودعمه للنشء المتميز والمواهب الرياضية الناشئة.

في سياق متصل، وضعت الطفلة علياء أحمد عبد الله، البالغة من العمر 5 سنوات، والدتها نسمة العافي، الشهيرة بـ «الكابتن نسمة» نصب عينيها قدوة حسنة لها، والتي كانت لاعبة شهيرة في رياضة الكونغ فو، وأرادت أن تسير على خطى والدتها في هذه الرياضة لتعلن عن حلمها بأن تكون ممثلة لمصر في البطولات المحلية والعالمية في الكونغ فو.

علياء أحمد عبد الله 


تقول الطفلة علياء أحمد عبد الله، لـ «صدى البلد»: “ماما كانت بتلعب كونغ فو وأنا عايزة أطلع زيها بطلة في الكونغ فو”، مشيرة إلى أنها في Kg2 بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وأنها بدأت لعبة الكونغ فو منذ 7 شهور، وأن مدربها هو الكابتن زكريا الإخريطي.

وأوضحت نسمة العافي، والدة البطلة علياء، سر شغف ابنتها بلعبة الكونغ فو، قائلة: “كانت تشاهد شهادات التقدير والميداليات التي حصلت عليها، أرادت استكمال مسيرتي في اللعبة وتحقيق ما لم أستطع تحقيقه، وجدتها تدعمها وتقف بجانبها وتشجعها وتذهب معها في كل البطولات”، مضيفة أن علياء أصغر لاعبة تشارك في البطولة الأفريقية للكونغ فو وأصغر لاعبة حصلت على البطولة.

وتابعت: “والدها الكابتن أحمد عبد الله، رياضي سابق في نادي كفر الشيخ، وكان يمارس ألعاب القوى وكرة القدم”، مشيرة إلى أن “الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين، وعلياء بنتي بتحب الرئيس جداً لأنه بيشجع الرياضيين وبيكرم الأبطال، وأمنيتها مقابلة الرئيس السيسي”.

وأشارت إلى حصول البطلة علياء أحمد عبد الله، على بطولة قطاع الإسكندرية، والمركز الأول في بطولة محافظة كفر الشيخ في الكونغ فو، والبطولة الأفريقية، موضحة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قاما بتكريم علياء خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، وسط انبهار الجميع بها.

إفريقيا كفر الشيخ بطولة الجمهورية الاتحاد المصري محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كأس مصر مواهب تعليم كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية.. صور

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

لمروره بحالة نفسية سيئة.. شاب ينهي حياته في كفر الشيخ

بالأسماء.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات |صور

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ | اعرف الأماكن والمواعيد

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لتفعيل ومناقشة الخطة الإعلامية .. صور

فعاليات فنية ورياضية لأطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ.. ندوات حول القدوة الحسنة في حياة المسلم بمركزي شباب فوة والبرلس

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على هذه المحافظات .. الأرصاد توضح| فيديو

حقيقة غياب عبدالله السعيد عن بيراميدز أمام الزمالك بكأس مصر

"القوى العاملة" تبحث توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

تحرك عاجل من العفو الدولية ضد إعدامات إيران للمحتجين

القوات الروسية تكسب أرضا جديدة وتتقدم في دونيتسك |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ يوم الأحد.. إزاي تحجز شقة في الإسكان المتوسط؟| التفاصيل والشروط

نشرة المرأة والصحة| أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عدد مخ الإنسان

الشرطة في كل مكان.. جدل عالمي حول سرقة لوحة الموناليزا |شاهد

أول قطعة آثار مسروقة تستردها فلسطين من تاجر إسرائيلي.. تفاصيل مثيرة

فيديو

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

لماذا علقت أمريكا رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات؟.. فيديو جراف

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ