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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق في عدة مراكز، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط والتي تتضمن تغيير موصلات وزرع أعمدة والنقل على أبراج جديدة وتقليم أشجار.

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وأشارت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، عن هذه القرى وهي: قرى خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها وبرمبال وجزء من قرية منية المرشد، والبرانية، وتوابعها والشاعر وتوابعها بمركز مطوبس.

 

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرية كلش وتوابعها بمركز كفر الشيخ، والروضة بمركز سيدي سالم، ومجلس قروي العباسية والقرى التابعة له بمركز الرياض.

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