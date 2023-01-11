لمروره بحالة نفسية سيئة.. شاب ينهي حياته في كفر الشيخ

أنهى شاب مقيم بإحدى قرى مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن تناول مادة سامة غير معلومة.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «خ.ع» 22 سنة، يقيم بقرية الزعفران، بمركز الحامول، مصاباً بإعياء شديد نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى إيداع الجثمان بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى تناول مادة سامة غير معلومة أثناء تواجده بالمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

بانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 12 أحوال قسم أول كفر الشيخ، وأعيد قيده برقم 2023/135 إداري مرکز الحامول.