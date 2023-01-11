عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بحالة نفسية سيئة.. شاب ينهي حياته في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أنهى شاب مقيم بإحدى قرى مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن تناول مادة سامة غير معلومة.

بالأسماء.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات |صور

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ | اعرف الأماكن والمواعيد

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «خ.ع» 22 سنة، يقيم بقرية الزعفران، بمركز الحامول، مصاباً بإعياء شديد نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى إيداع الجثمان بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى تناول مادة سامة غير معلومة أثناء تواجده بالمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

بانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 12 أحوال قسم أول كفر الشيخ، وأعيد قيده برقم 2023/135 إداري مرکز الحامول.

كفر الشيخ الكهرباء محافظة كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ وفاة الحامول الكشف الطبي جهات التحقيق الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات |صور

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ | اعرف الأماكن والمواعيد

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لتفعيل ومناقشة الخطة الإعلامية .. صور

فعاليات فنية ورياضية لأطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ.. ندوات حول القدوة الحسنة في حياة المسلم بمركزي شباب فوة والبرلس

شركة مياه كفر الشيخ: تدريب 4740 موظفاً خلال عام 2022

ندوة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بمحطة البحوث الزراعية في كفر الشيخ

ضبط 10 أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1950 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

علامات الساعة .. إذا ظهر خمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمان؟

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : تقابل حب حياتك

المعارض الروسي نافالني يؤكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه.. تفاصيل

مانشستر سيتي خارج البطولة.. ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بريطاني ينقذ مقيمين سعوديين من خداع الشرطة في إنجلترا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

يُعتقد أنه فرعون موسى.. الكشف عن وجه الفرعون المصري «الوسيم» رمسيس الثاني|شاهد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ