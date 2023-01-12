معوض: فيريرا يتحمل مسئولية تراجع مستوى الزمالك..والخسارة أمام الأهلي قد تُعجل برحيله

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك لم يظهر بشكل جيد في أخر 3 مباريات، وهناك دروب واضح سواء من المدير الفني فيريرا أو اللاعبين أو الإدارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيريرا يتحمل مسئولية تراجع النتائج مع اللاعبين، كما أن هناك لاعبين في الزمالك مستواهم متراجع بدرجة كبيرة، رغم أن المباريات التي خاضها الفريق لم تكن قوية سواء أسوان أو الداخلية أو الاتحاد السكندري".

وأضاف: "مواجهتي بيراميدز والأهلي أمام الزمالك ستكون مواجهتين هامتين لأنهما سيحسمان مصير البطولتين الدروي وكأس مصر".

وتابع: "فيريرا قد يرحل في حالة خسارة المباراتين المقبلتين، سيكون من الصعب بقائه حال الخسارة امام بيراميدز أو الأهلي، الهزيمة ستجعل رحيله أمرًا لا مفر منه".

وواصل: "الأهلي عليه تحقيق الفوز أمام المصري، من أجل توسيع فارق النقاط، خصوصا أن الفريق لديه ضغط مباريات في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا، وهذه المباراة ستكون هامة لتجهيز اللاعبين لمباريات سموحة والزمالك".

وأضاف: "الأهلي لو حالته جيدة سيفوز على المصري، وأظن أن مارسيل كولر المدير الفني لن يقوم بتغيير لاعبين كثير في التشكيل، والمحافظة على القوام الأساسي سيجعل الفريق يحقق الانتصارات".

وأتم: "برونو سافيو ليس بعيدا عن حسابات كولر، لكن الفريق كان يسير بشكل جيد، واللاعب موجود في الفريق، لكنه ليس أولوية بالنسبة لكولر".