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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون.. تفاصيل

تويتر
تويتر

أعلن إيلون ماسك Elon Musk، مؤخرا أن شركة تويتر Twitter، ستجري قريبا بعض التغييرات المهمة على واجهة المستخدم الخاصة بها، وعلى ما يبدو أن منصة التدوينات المصغرة قد بدأت في طرح واجهة الصفحة الرئيسية المعاد تصميمها لمستخدمي أجهزة آيفون.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، أطلقت تويتر نموذجا جديدا لصفحتها الرئيسية معاد تصميمها، وهي متاحة فقط في إصدار iOS المخصص لأجهزة آيفون، والتي تتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين جزأين، الجزء الأول يخص تغريدات الحسابات التي يتابعها المستخدم، والثاني تظهر التغريدات التي يهتم المستخدم عادة بقراءتها.

 

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تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون


وكما اتضح، تحل الواجهة المحدثة محل علامتي التبويب "الصفحة الرئيسية" و "الأحدث"، بدلا من علامتي التبويب "من أجلك" و "متابعة"، وقد تم تثبيت علامتي التبويب الجديدتين أعلى المخطط الزمني بتطبيق "تويتر" على آيفون.

وفي السابق، كان على مستخدمي "تويتر" النقر على الرمز الشبيه بالنجمة الذي يظهر أعلى الجدول الزمني والاختيار بين التغريدات "من أجلك" أو "الأحدث".

وبالنسبة للمبتدئين، يعرض قسم "من أجلك" التغريدات التي قد تكون مهتما بها، بينما يعرض قسم "الأحدث" أحدث التغريدات من الحسابات التي تتابعها.

وفي الوقت الحالي، لم تؤكد "تويتر" ما إذا كانت التغييرات الجديدة ستشق طريقها إلى إصدارها الخاص بهواتف أندرويد أم لاء.

الجدير بالذكر أن شركة "تويتر" أعلنت مؤخرا عن توسيع خدمة الاشتراك المميزة "تويتر بلو" Twitter Blue، لأكثر من 50 مليون مستخدم على تويتر في اليابان.

وفي بيانا لها، قالت شبكة التواصل الاجتماعي، أنه سيتعين على مستخدميها في اليابان، دفع حوالى 980 ين ياباني (أي ما يعادل 7.40 دولارا أمريكيا) شهريا، لاستخدام خدمة "Twitter Blue" عبر موقع الويب، بينما سيكون على مستخدمو أجهزة آيفون دفع اشتراك يبلغ 1380 ين ياباني (أي حوالي 10.42 دولارا أمريكيا) شهريا، للتمتع بالمزايا الحصرية المتاحة بخدمة "تويتر بلو".

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