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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: 4500 استقصاء شهري ميداني عن جودة خدمات الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

تنفذ الشركة القابضة للمياه أكثر من ٤٥٠٠ استقصاء شهري ميداني من خلال شركاتها التابعة، وذلك للوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة وحصر توقعاتهم ومقترحاتهم لتحسين الخدمات بجميع المحافظات.

 

يأتي ذلك تواكباً مع حرص الدولة على الاهتمام بجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وحرصأ على اتباع منهجيات وآليات دقيقة لقياس رضاء عملاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية،   

وتماشيا مع استحداث القنوات والمنصات الالكترونية تم نشر قياس رأي الكتروني لقياس مدى رضاء عملاء محافظات: (المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا) على الصفحات الرسمية والموقع الالكتروني لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بتلك المحافظات، على أن يتم تعميم القياسات الرقمية على باقي الشركات التابعة.

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