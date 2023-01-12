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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يصل إلى الجزائر لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة إفريقيا للمحليين

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

 وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو إلى الجزائر قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للمحليين " CHAN2023 “ التي تستضيفها وتبدأ فعالياتها بمباراة الجزائر ضد ليبيا على ملعب نيلسون مانديلا  بالعاصمة الجزائرية غدا الجمعة.

 ومن جانبه ،أعرب إنفانتينو عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام اليوم الخميس  عن سعادته عن وصوله إلى الجزائر ومشاركته في افتتاح ملعب نيلسون مانديلا حيث سيلتقي بالرئيس الجزائري ومسئولي كرة القدم الجزائرية  الأفريقية"، وشدد انفانتينو على ان الحدث يمثل لحظة مهمة جدا لكرة القدم الأفريقية".

 وتشهد البطولة منافسة ١٨ فريقا بعد زيادة عدد المشاركين من 16 إلى 18 ، وسبق وأن فازت المغرب بالنسخة السابقة من البطولة والتي أقيمت في عام 2021 بالكاميرون.
 

إنفانتينو الفيفا بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للمحليين CHAN2023 الجزائر

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