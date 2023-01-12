عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان تشكيل مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق إنبي ، عن تشكيلته لمواجهة غزل المحلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل إنبي 


حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد إسماعيل - محمد حمدي 

الوسط : أحمد عيد - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مصطفى شكشك

الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين "أوفا"
 

فيما أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيلته كالتالي 

تشكيل غزل المحلة 


حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا

الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك

الهجوم: عبده يحيى

غزل المحلة انبي الدوري المصري طلعت يوسف تشكيل غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

قرار صارم من مرتضى منصور ضد كهربا بعد رفع الإيقاف

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

بسبب البطء في العمل.. بوتين ينتقد أداء مسئول روسي كبير.. فيديو

تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

مريض نفسي.. القصة الكاملة لقتل طالب شقيقه وإصابة أمه في القليوبية

الدولار يتدفق على مصر.. القطاع المصرفي ينتعش ويثبت قدرته على كسب ثقة المستثمرين

شيك بقيمة 350 مليون دينار يثير الجدل بالكويت وبيان عاجل للبنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة.. أضرار كارثية لزيت الطعام المستعمل.. كيفية مواجهة التغيرات الهرمونية

ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تجاهلت ابنتها ... قصة هجوم اخصائية تربية على المطربة جنات

فيديو

كتاكيت على التموين.. حلول برلمانية لخفض سعر البيض والدواجن|تغطية خاصة

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ