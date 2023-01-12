إعلان تشكيل مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق إنبي ، عن تشكيلته لمواجهة غزل المحلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل إنبي
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي
الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد إسماعيل - محمد حمدي
الوسط : أحمد عيد - مصطفى دويدار - أحمد يوسف - مصطفى شكشك
الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين "أوفا"
فيما أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيلته كالتالي
تشكيل غزل المحلة
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا
الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك
الهجوم: عبده يحيى