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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: انضمام السويد لحلف الناتو مستحيل ما لم تنفذ شروطنا

إبراهيم قالين
إبراهيم قالين

أعلنت الرئاسة التركية أن أي تقدم على مسار قبول عضوية السويد في حلف الناتو سيكون مستحيلا، ما لم تتخذ ستوكهولم الخطوات الكافية لوضع حد لأنشطة “التنظيمات الإرهابية” على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، يوم الخميس، تعليقا على الفعاليات الجماهيرية المؤيدة للأكراد في العاصمة السويدية ستوكهولم والأعمال المسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناءها: "ندين الأعمال الشنيعة والدنيئة في ستوكهولم، التي تستهدف رئيسنا".

وتابع: "نقلنا رد فعلنا إلى السلطات السويدية وتوقعاتنا بهذا الشأن. وعليها أن تتخذ خطوات معينة".

وأضاف أنه "ما دامت السويد لم تضع حدا لأنشطة المنظمات الإرهابية، إن التقدم بشأن انضمامها إلى الناتو مستحيل".

وكانت الخارجية التركية قد استدعت السفير السويدي لدى أنقرة وسلمته مذكرة احتجاج بشأن "الترويج لحزب العمال الكردستاني والدعاية ضد الرئيس أردوغان" أثناء مظاهرة في ستكهولم، تم خلالها شنق دمية تمثل الرئيس التركي.

 

الرئاسة التركية السويد الناتو تركيا أردوغان

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