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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علم الفلك والوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الدقهلية

صدى البلد

 نظم نادي علون الطيران والفضاء بقصر ثقافة المنصورة ورشة عن علم الفلك، نفذها كابتن حسام موافى حيث أوضح أن عِلْمُ الفَلَك هو علم طبيعي يدرس الظواهر الفلكية والأجرام السماوية، في الرياضيات والفيزياء والكيمياء لشرح أصل وتطور تلك الظواهر والأجرام، وهو من أقدم العلوم الطبيعية، وقد قدمت الحضارات المبكرة في التاريخ المسجل ملاحظات منهجية لسماء الليل، وينقسم علم الفلك الحالي إلى فرعين علم الفلك النظري وعلم الفلك الرصدي، ويركز علم الفلك الرصدي على الحصول على البيانات من ملاحظات الأجرام الفلكية، ثم يجري تحليل هذه البيانات باستخدام المبادئ الأساسية لعلم الفيزياء، اما علم الفلك النظري موجه نحو تطوير نماذج حاسوبية أو تحليلية لوصف الظواهر والأجرام الفلكية. هذان المجالان يكملان بعضهما البعض، ويسعى علم الفلك النظري إلى شرح نتائج الرصد وتستخدم الملاحظات المرصودة لتأكيد النتائج النظرية.

 

نهضة الأمم

 

ونظم بيت ثقافة علي مبارك محاضرة حول الشباب والوعي بالتاريخ الوطني، بمدرسة التمريض بمنية النصر، حاضرها صبري مسعد أوضح أن الشباب هم مستقبل الوطن والسبيل لنهضة المجتمع وبعلمهم وسواعدهم ترقي الأمم ونلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الدولة بالشباب وتسليط الضوء علي الكوادر ومشاركتهم في بناء الوطن ونهضته والمؤتمرات والندوات التثقيفية للشباب لتوعيتهم بتاريخ الوطن والمخاطر التي يتعرض لها، وناقش بيت ثقافة بدواي كتاب قصة حياتي تأليف أحمد لطفي السيد، وناقشته سحر على تناول الكتاب النشأة ومراحل التعليم أهم مؤلفاته، الجوائز التي حصل عليها وذلك لطلبة مجمع بدواي الابتدائي، وناقش قصر ثقافة البرامون كتاب تنمية الذكاء الإنساني تاليف الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوي، ناقشته ميرفت صبري تناول الكتاب كيفية تطور الذكاء فى الكائن البشرى وسمات الطفل الموهوب وماهية العلاقة بين الذكاء والمرض العقلي، كما نظم بيت ثقافة المقاطعة محاضرة بعنوان مكافحة الإدمان، حاضره علاء عبد الحميد اوضح مخاطر الادمان وكيفية المكافحة وتتمثل تلك المخاطر في التفكك الاسري الذي ينتج عنه انحراف للأبناء وتعاطيهم المخدرات وغياب الوازع الديني ولذلك يجب ان يشغل الشباب اوقاتهم بممارسة الهوايات المفيدة مثلا لعب كرة القدم، الكاراتيه، السباحة، والصلوات في اوقاتها في المسجد حتي يكون انسانا صالحا نافعا لنفسه ووطنه.

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ورشة رسم

 

كما نظمت مكتبة رأس الخليج الثقافية محاضرة عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، حاضرها أسامة الزعتري اوضح ان مظاهر الاحتفال والتهنئة لها مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا وذلك للترويح عن النفس، وفعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، فهو يوم من أيام الله ويوم سلام على البشرية، و مسابقة في الرسم بمكتبة دماص الثقافية نفذها مصطفي يوسف، وورشة رسم وتلوين للأطفال بقصر ثقافة ميت الفرماوي نفذها  ايمن الحفني، بينما نظم بيت ثقافة تمي الامديد محاضرة بعنوان إيجابيات الكمبيوتر ومدى مساهمته في سير العملية التعليمية، حاضرتها لمياء حمزة اوضحت أن الكمبيوتر جهاز آلي إلكتروني، يقوم بالعديد من المهام وتنفيذ الأوامر المعطاة إليه عن طريق المعلومات والبيانات المخزنة لديه، وله العديد من الإيجابيات في التعليم حيث يعمل على حل جميع المسائل والعمليات الرقمية، والقدرة الفائقة على التخزين وحفظ مقدار هائل من المعلومات والتحكم بأدوات العرض خلال البيئة الصفية عن طريق جهاز الحاسوب، وإعداد الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعملية التعليمية، وكتابة نص ما بالتصحيح والتدقيق الإملائي، وأداة ووسيلة للترفية.

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