حضور صلاة الجمعة بالمسجد بعد هذا الوقت يجعل الملائكة تكتبك غياب فانتبه

لا شك أن حضور صلاة الجمعة بالمسجد يعد من أفضل أعمال يوم الجمعة ، كما أن صلاة الجمعة هي إحدى الصلوات ذات الفضل العظيم والتي أمرنا بها الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم - في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية المطهرة، وهذا إنما يدل على فضل حضور صلاة الجمعة بالمسجد ، إلا أن هناك فعل شائع يقع فيه الكثير من المُصلين يجعل الملائكة لا يكتبون أسماءهم في حضور صلاة الجمعة بالمسجد .

حضور صلاة الجمعة بالمسجد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن "الله سبحانه وتعالى قد خص أمة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بيوم الجمعة، والتي ورد فضلها في الكتاب والسُنة، مشيرًا إلى أن التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي، بما روي عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ، طَوَوَا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".

وتابع: وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ»، موضحًا أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- «وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ» ، أي التبكير إلى الصلاة.

صلاة الجمعة بالمسجد

ورد عن صلاة الجمعة بالمسجد أن الله تعالى قد خص يوم الجمعة ببعض الأحكام والآداب ففرض فيه صلاة الجمعة، وقد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجمعة ورغب فيها وحذر من تركها والتخلف عنها ، مذكرًا المصلين بآداب يوم الجمعة، ومن آدابها التبكير إليها والغسل والتطيب، والإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة سورة الكهف فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يُصلي ما كُتب له ثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .