الولايات المتحدة تؤكد قوة الشراكة الدفاعية مع قطر

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثالث، في مكالمة هاتفية، مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وقطر.



وهنأ أوستن دولة قطر على استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم، وشكر العطية على دعم قطر للولايات المتحدة والاستقرار والأمن الإقليميين - بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية الإلكتروني.



وأعرب أوستن عن تقديره للمسؤول القطري لاستضافة قطر المستمرة للقوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية وأكد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية.

