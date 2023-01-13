تدريبات استشفائية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة سموحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس بعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم في ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني، ثم أجرى بعدها الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب للاطمئنان على كافة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
ويمنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا السبت على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأحد المقبل لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.
وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.