تدريبات استشفائية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة سموحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش ‏بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الثلاثاء ‏المقبل‏ في نصف نهائي كأس مصر.



وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري أمس بعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص ‏من حالة الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم في ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني، ثم أجرى بعدها ‏الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب للاطمئنان على كافة اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة ‏المقبلة.

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ويمنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا السبت على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأحد المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.‏

وأغلق الأهلي ملف مباراة المصري التي أقيمت أمس على استاد الجيش ببرج العرب ‏بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.