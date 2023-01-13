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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعم 5 ملايين أسرة | تفاصيل المبادرة الرئاسية خيرك سابق .. فيديو

مبادرة خيرك سابق
مبادرة خيرك سابق

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " انفوجرافيك عن إسهامات مبادرة "  خيرك سابق  " ، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفيما يالي أبرز ملامح المبادرة :

تأتي تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية .

تعد أكبر مبادرة لدعم 5 ملايين أسرة طوال العام .

المبادرة تستهدف توسيع دائرة الحماية المجتمعية .

المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاثة ، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة .

وتتضمن توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المستحقة بمنازلها . 

تتضمن المبادرة توزيع وجبات ساخنة بكافة المحافظات . 

 

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