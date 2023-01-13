استفادة 720 مواطنا.. تنفيذ قافلة سكانية في إدكو بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لديبونو، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة وخلال القافلة تم تقديم الخدمات الآتية :

الصحة: تقديم خدمات طبية ووسائل تنظيم الأسرة لعدد 78 حالة من أهالي القرية.



الطب البيطري: علاج 200 أغنام ضد الطفيليات الداخليه ورش 35 أبقار و 25 جاموس و 200 اغنام ضد الطفيليات الخارجية.

التموين: تم توزيع أنابيب البوتاجاز بالقرية بسعر المستودع .

قطاع محو الأمية: عمل استكتاب لعدد 29 من أبناء القرية .

قطاع النظافة: رفع 8 طن قمامة ومخلفات من القرية بمعدات الوحدة المحلية بالقرية .

* قطاع الكهرباء: صيانة وإنارة الكشافات بالقرية.

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية حول ( رأي الدين في تنظيم الأسرة وأهمية التنظيم وأثره على الأبناء وصحة الأم - زواج القاصرات وأضراره - التسرب من التعليم - الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان - مراكز تجميع الألبان - التأمين على الماشية ومميزاته)

استفاد من القافلة 720 من أبناء القرية.

وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.